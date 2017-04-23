11 حيلة ذكية لاستخدام «يوتيوب»: كيف تتخلص من الإعلانات؟ وماذا تفعل إذا كان الإنترنت بطيئًا؟

شيماء مصطفى

يعد موقع «يوتيوب» أحد أهم مواقع التواصل الاجتماعي، المخصصة لنشر ومشاهدة مقاطع الفيديو المختلفة، فيمكنك من خلاله مشاهدة أفلام وفيديوهات عليه في أي وقت وبأي حجم، ولكن لا يقتصر الأمر فقط على البحث عما ترغب عنه ومشاهدته، بل هناك بعض الحيل الذكية، التي يمكنك القيام بها على «يوتيوب»، قد لا تعرف عنها شيئًا.

ورصد موقع «برايت سايد» حيلة ذكية يمكن إتباعها، للاستفادة بشكل أكبر من الموقع، والتمتع بمشاهدة المزيد من الفيديوهات بطريقة أفضل:

11. كيف تتحكم في سرعة الفيديو؟

يمكنك إبطاء أو تسريع الفيديو، من خلال الضغط على أيقونة السرعة أسفل الفيديو، وستتمكن من إبطاء الفيديو إذا كنت تتابع شيء وتود مشاهدة الفيديو ببطء لمتابعة خطوات شيء ما.

10. كيف تصنع ملف GIF من فيديوهات يوتيوب؟

إذا أردت أن تصنع ملف GIF من مقاطع الفيديو الموجودة على يوتيوب، فقط قم بكتابة GIF في بداية رايط الفيديو، وستنتقل مباشرة إلى موقع لصنع ملف GIF، والتحكم في حجمه وتسميته.

9. كيف تجد صفحة مطربك المفضل على يوتيوب؟

فقط اكتب هاشتاج باسم المطرب، وستجد كل الألبومات الخاصة به، وصفحته على يوتيوب.

8. كيف تجد مقاطع فيديوهات لغناء الكاريوكي؟

يمكنك من خلال Musixmatch الحصول على كلمات مكتوبة لأكثر من 7 مليون أغنية بحوالي 32 لغة مختلفة حول العالم.

7. كيف توقف التشغيل التلقائي للفيديوهات؟

كي تمنع استمرار تشغيل الفيديوهات تلقائيًا، يمكنك فقط إغلاق خاصية التشغيل التلقائي Autoplay، وسوف يتوقف الموقع بمجرد انتهاء الفيديو الذي كنت تشاهده.

6. كيف تشاهد يوتيوب على التلفزيون؟

يمكنك مشاهدة اليوتيوب على التلفزيون، وذلك من خلال تشغيله على الهاتف أو اللابتوب، ثم الانتقال لشاشة التلفزيون من خلال تشغيل الواي فاي على شاشة التلفزيون.

5. ماذا تفعل إذا كان سرعة الإنترنت بطيئة؟

إذا كانت سرعة الإنترنت بطيئة، ولا تساعدك على مشاهدة مقاطع الفيديو بانسيابية، يمكنك الذهاب إلى youtube.com/account_playback والضغط على الاختيار الثاني.

4. كيف تحول مقطع الفيديو إلى ملف mp3؟

استخدم لينك الفيديو، وضعه على موقع Peggo، وسيتحول الفيديو إلى ملف mp3 ببساطة.

3. كيف تحتفظ بخصوصية نشاطك على يوتيوب؟

إذا كان لديك حساب على يوتيوب، اذهب إلى قائمة الإعدادات ثم الخصوصية، وقم بوضع علامة في المربعات، للاحتفاظ بخصوصية بياناتك.

2. كيف يمكن تحميل فيديوهات يوتيوب؟

هناك بعض المواقع والتطبيقات، التي يمكنك من تحميل فيديوهات يوتيوب مثل savefrom.net، بحيث تقوم فقط بنسخ الرابط وستستطيع تحميل الفيديو بسهولة.

1. كيف يمكنك التخلص من إعلانات يوتيوب؟

يمكن تحميل برنامج adblock for youtube لمنع ظهور أي إعلانات أثناء مشاهدة مقاطع الفيديو على يوتيوب.

المصدر : المصرى لايت

شبكةعيونالإخبارية

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