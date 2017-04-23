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هجوم مسلح تشهده المدينة المنورة اليوم.. والداخلية السعودية تصدر بيان عاجل تكشف فيه التفاصيل

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هجوم مسلح تشهده المدينة المنورة اليوم.. والداخلية السعودية تصدر بيان عاجل تكشف فيه التفاصيل هجوم مسلح تشهده المدينة المنورة اليوم.. والداخلية السعودية تصدر بيان عاجل تكشف فيه التفاصيل

تزامناً مع الأحداث التي تشهده المملكة العربية ، حيث تشهد قيادتها لقوات التحالف العربي المشترك، ضد ميلشيات الحوثيين، وعناصر الرئيس اليمني المخلوع “علي عبدالله صالح”، أصدرت الداخلية السعودية، بياناً بشأن هجوم مسلح، السبت، على احد المسئولين السعوديين.

حيث أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة، الرائد حسين القحطاني، بأن علي البريكيت، محافظ محافظة العيص التابعة لمنطقة المدينة المنورة، تعرَّض لإطلاق نار من قِبل شخص، وذلك أثناء وجوده اليوم بالمدينة المنورة، إثر خلاف شخصي بينهما، ولم يصب بأي أذى.

وأضاف “القحطاني”، بعد مضايقة الجاني من قِبل الجهات الأمنية بشرطة منطقة المدينة المنورة قام بتسليم نفسه، وجرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولية تمهيدًا لإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

 

المصدر : مصرفايف

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