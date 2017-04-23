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بالفيديو || مقترح هو الأول من نوعه| 12 ألف جنيه غرامة على هؤلاء الطلاب ولجنة التعليم بالنواب ترحب وتؤكد “الدولة مش هتدلع الطلاب” ومطالبات بجعل الغرامة 20 ألف

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بالفيديو || مقترح هو الأول من نوعه| 12 ألف جنيه غرامة على هؤلاء الطلاب ولجنة التعليم بالنواب ترحب وتؤكد “الدولة مش هتدلع الطلاب” ومطالبات بجعل الغرامة 20 ألف بالفيديو || مقترح هو الأول من نوعه| 12 ألف جنيه غرامة على هؤلاء الطلاب ولجنة التعليم بالنواب ترحب وتؤكد “الدولة مش هتدلع الطلاب” ومطالبات بجعل الغرامة 20 ألف

في مقترح هو الأول من نوعه، قال النائب فايز بركات أنه يجب على الطالب أن يقوم بتحمل عاقبة رسوبه في الدراسة، وبلأخص الطالب الجامعي، ويتحمل تكاليف إعادة السنة، وذلك لأن رسوبه يكلف الدولة 12 ألف جنيه، ويأخذ مكان غيره، ولاقى هذا المقترح قبول عدد كبير من نواب لجنة التعليم بالبرلمان.

ومن جهة أخرى طالبت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب النائبة الدكتورة منى عبد العاطى، أن تكون الغرامة 20 ألف جنيه وليس 12 ألف، وطالبت الطلاب بتحمل نتيجة رسوبهم، مضيفة “الدولة مش لازم تتحمل دلع الطالب”.

كما لاقى هذا المقترح رفض بعض النواب، حيث أكدوا أن تطبيقه صعب، بينما قال وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب النائب عبد الرحمن برعى، أن الكليات لم تقدر على لم 160 جنيه مصاريف الكلية من الطلاب فهل تقدر على تغريمهم 12 ألف جنيه.

 

 

 

المصدر : فايف

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