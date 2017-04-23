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سيارتك ستكون ملك للدولة في تلك الحالة

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سيارتك ستكون ملك للدولة في تلك الحالة سيارتك ستكون ملك للدولة في تلك الحالة

سيارتك، قامت إدارة المرور بتحديد بعض العقوبات للمخالفين للقواعد والشروط التي وضعتها إدارة المرور العامة والتي من شأنها معاقبة المخالفين لها، وتطبيقاً  للمادة الخامسة من مشروع قانون المرور الجديد أن يقوم القائمون على تنظيم وحركة السير بالشوارع المصرية والمتمثلة في رجال المرور بتطبيق المادة والتي أشتملت على الآتي.

سيارتك للدولة إذا خالفت تلك الشروط :

تنص المادة الخامسة على<<تتولى إدارة المرور المختصة أو من خلال المحافظة رفع المركبات من الأماكن الممنوع فيها الأنتظار>>، ووفق ما قدمت تلك المادة من صلاحيات فإنه يحق لقائمون على تنظيم حركة السير برفع تلك السيارة من الأماكن الغير مخصصة للانتظار.

على أن تقوم تلك الجهة بوضع السيارة بمكان آمن للإيواء، وإبلاغ مالك السيارة بمكان تواجدها ويغرم صاحب السيارة المخالفة تكاليف الإيواء والقطر للسيارة بما تحدده كل محافظة، وفي حالة لم يقم صاحب السيارة بإستلام سيارته ودفع تلك الرسوم المفروضة خلال سنه من تاريخ الإيواء ترجع ملكية السيارة للدولة.

 

 

المصدر : فايف

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