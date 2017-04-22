فنانون خجل منهم أبناؤهم.. «مشهد» أغضب نجل «غادة» وابن «سميرة سعيد» تبرأ منها

روت المطربة سميرة سعيد موقف طريف لابنها في صغره، خلال لقائها في احد البرامج على قناة دبي، قائلة "لم يكن يحب أن يُخبر أحدا بأن والدته هي سميرة سعيد، وفي عيد ميلاد له أقامت فيه حفل كبير، أخبر أصدقائه أنها ليست والدته ولكنها فقط من قامت بتربيته".

نجل الفنانة سميرة

سعيد ليس الأول بين أقرانه، فعدد كبير من أبناء المشاهير واجهو تلك الأزمة في التعامل مع نجومية أمهاتهم، فاختلطت تلك المشاعر بالكثير من الغيرة والحب، والغضب أحيانا؛ بسبب الشهرة التى يحظي بها أغلبهم والتى تضمن بعض المشاهد الجريئة للكثير من الفنانات في أفلامهم، وطريقة تعامل المعجبين وغيرهم مع تلك الشهرة.

وكان من أبرز تلك المواقف التى أعلن فيها أبناء الفنانين غضبهم.

نجل داليا مصطفى

قالت الفنانة داليا مصطفى أن نجلها سليم لم يتحمل دور الإغراء الذي تقدمه في مسلسل "الكبريت الأحمر"، واستخدامها بعض الألفاظ، ورفضه طريقة تدخينها للسجائر. وأضافت خلال حوارها مع شريهان أبو الحسن في برنامج ست الحسن، الذي يذاع على أون تي في، أن نجلها سليم استنكر بشدة حوار جمعها بالممثل هاني عادل، عندما قالت له "تعرف يا صابر إن أنت عينيك سكسي قوي"، مما جعله يرفض مشاهدة المسلسل وقام بإغلاق التليفزيون.

نجلة بيومي فؤاد

روى الفنان بيومي فؤاد، خلال حواره مع برنامج الستات مابيعرفوش يكدبوا، عن موقف جمعه بنجلته، بسبب مشهد شاهدته وهو يرقص فيه خلال تواجدهما في العرض الخاص لأحد أفلامه بالسنيما، قائلًا "ليلة مش حاتعدي" لو شاهدت فيلما لي ووجدتني أرقص فيه، فتكشر وتتضايق، وذات مرة فاجأتني بالخروج من السينما، وعندما ذهبنا إلى البيت نظرت إلي وسألتني لماذا أرقص!".

نجلة الراحلة مديحة كامل

تداولت العديد من التصريحات منسوبة لـ"ميريهان"، نجلة الفنانة الراحلة مديحة كامل، والتى تروي فيها تفاصيل أزمتها مع والدتها بسبب رفضها لأسلوب حياتها وشرب السجائر والخمر، وتصوير المشاهد المثيرة ووصل الأمر لخجلها من مصارحة زملاءها بحقيقة الصلة التي تجمعها بها، وبحسب ما تم تداوله كانت تقابل مديحة كلمات ابنتها بثورة وغضب، مؤكدة لها أن هذه المشاهد هي التي تجعلها تُجيب كل طلباتها.

نجل غادة عادل

قالت الفنانة غادة عادل إن ابنها غضب من مشاهد رقصها في فيلم "ابن القنصل" مع أحمد السقا، خلال حلولها ضيفة على برنامج "العصابة"، على قناة "الحياة"، مشيرة إلى أنها تعهدت له بعدم تكرار ذلك حرصا على مشاعره، رغم أنها لا تمانع من أداء أدوار الإغراء التي تتناول شخصية معينة لمناقشة عيوبها وأثرها على المجتمع والأسرة.

نجل لوسي

صرحت الراقصة والفنانة لوسي، أن نجلها لا يخجل من عملها كونها "راقصة" ولكنه يعاتبها دومًا على شرب السجائر أمامة.