خبير عسكري يكشف حقيقة ترشح طنطاوي وعنان وموافي للانتخابات الرئاسية

شيماء مصطفى

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة: إن هناك قرار من أعضاء المجلس العسكري، بعدم التحدث عن أي شيء يخص المرحلة الدقيقة في عمر الوطن، بعد ثورة 25 يناير، مؤكدًا أنه لا توجد رغبة أو نية للفريق سامي عنان أو اللواء مراد موافي أو المشير سامي طنطاوي في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، تقديم محمد الدسوقي رشدي، أن جميع أعضاء المجلس العسكري أدوا أدوارهم على أكمل وجه، ويستمتعون بقضاء أوقاتهم بجوار أحفادهم، لافتًا إلى أن الفترة الصعبة التي مرت بها البلاد، مسجلة صوت وصورة بالقوات المسلحة.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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