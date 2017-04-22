أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أستاذ علم النفس" ... جدول تنظيم الوقت والمذاكرة قبل الإمتحانات -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس ... كيف نهيئ أجواء المذاكرة لأبنائنا والطريقة الصحيحة للمذاكرة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أستاذ علم النفس" ..أطعمة ومشروبات تساعد على التركيز في فترة الإمتحانات -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أستاذ علم النفس" .. نصيحة للأمهات الصحة النفسية أهم من الدرجات -
ستاد مصر: التحديات التي تواجه الشرقية في لقائه أمام الداخلية وتوقعات اللقاء المرتقب -
تجديد حبس المتهمين بذبح الطفلتين شروق وشمس 15 يومًا بقنا -
إغلاق ميناء نويبع لسوء الأحوال الجوية -
النيابة الإدارية بالمنوفية: مساكن إيواء مدينة الشهداء آيلة للسقوط -
بالصور.. وزير القوي العاملة يفتتح ملتقى "الصحة المهنية" بشرق بورسعيد -
بالصور- رئيس الوزراء: ندرس زيادة السلع التموينية لشهر رمضان المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر

مرتضى منصور يكشف تفاصيل ما أسماه بالأحد الأسود غدا وما سوف يحمله من مفاجآت(فيديو)

Google+ Print
مرتضى منصور يكشف تفاصيل ما أسماه بالأحد الأسود غدا وما سوف يحمله من مفاجآت(فيديو) مرتضى منصور يكشف تفاصيل ما أسماه بالأحد الأسود غدا وما سوف يحمله من مفاجآت(فيديو)

أزمة كبيرة شهدتها الأروقة الرياضية في خلال الأسبوع الماضي، وذلك بسبب انسحاب الزمالك من أمام المقاصة في الدوري العام المصري، بعد أن أجل الاتحاد المباراة لمدة 24 ساعة بناءاً على طلب الأمن المصري لذلك، إلا أن مرتضى منصور رفض ذلك التأجيل ولم يحضر للعب المباراة في موعدها المحدد، واستند في ذلك على خطاب سابق لإتحاد الكرة بتحديد موعد المباراة بتاريخ مخالف لما أعلنه الاتحاد مرة أخرى.

هذا وقد أصدر إتحاد الكرة بياناً شديد اللهجة أكد على انسحاب نادي الزمالك وخسارته للمباراة، ورداً على ذلك وفي اتصال تليفوني له اليوم مع برنامج “اللعبة الحلوة”، هاجم مرتضى منصور الاتحاد وأكد لهم أن غداً الأحد هو يوم أسود بالنسبة لهم على حد وصفه، وذلك لأنه سوف يتوجه للنائب العام ببلاغ ضدهم يتهمهم فيه باستغلال نفوذهم ومناصبهم للتربح على حد زعمه.

وأضاف مرتضى في اتصاله التليفوني أن الاتحاد المصري سوف تكون أيامه القادمة معه سوداء على حد وصفه، وجدير بالذكر أن كثير من محبي الزمالك ولاعبيه الكبار انتقدوا مرتضى منصور في تلك الأزمة، بل وتم تدشين هاشتاج يطالب بإقالته من رئاسة مجلس إدارة النادي.

 

 

المصدر : مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: التحديات التي تواجه الشرقية في لقائه أمام الداخلية وتوقعات اللقاء المرتقب

ستاد مصر: التحديات التي تواجه الشرقية في لقائه أمام الداخلية وتوقعات اللقاء المرتقب

فيديو.. الأنفاق تكشف موعد تنفيذ مترو الهرم

فيديو.. الأنفاق تكشف موعد تنفيذ مترو الهرم

سوري يحاول ذبح إمام مصري في مسجد بألمانيا

سوري يحاول ذبح إمام مصري في مسجد بألمانيا

نادية هنري: مصر تنتظر من أمريكا دورا محوريا في مواجهة الدول الداعمة للإرهاب

نادية هنري: مصر تنتظر من أمريكا دورا محوريا في مواجهة الدول الداعمة للإرهاب