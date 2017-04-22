مرتضى منصور يكشف تفاصيل ما أسماه بالأحد الأسود غدا وما سوف يحمله من مفاجآت(فيديو)

شيماء مصطفى

أزمة كبيرة شهدتها الأروقة الرياضية في مصر خلال الأسبوع الماضي، وذلك بسبب انسحاب الزمالك من أمام المقاصة في الدوري العام المصري، بعد أن أجل الاتحاد المباراة لمدة 24 ساعة بناءاً على طلب الأمن المصري لذلك، إلا أن مرتضى منصور رفض ذلك التأجيل ولم يحضر للعب المباراة في موعدها المحدد، واستند في ذلك على خطاب سابق لإتحاد الكرة بتحديد موعد المباراة بتاريخ مخالف لما أعلنه الاتحاد مرة أخرى.

هذا وقد أصدر إتحاد الكرة بياناً شديد اللهجة أكد على انسحاب نادي الزمالك وخسارته للمباراة، ورداً على ذلك وفي اتصال تليفوني له اليوم مع برنامج “اللعبة الحلوة”، هاجم مرتضى منصور الاتحاد وأكد لهم أن غداً الأحد هو يوم أسود بالنسبة لهم على حد وصفه، وذلك لأنه سوف يتوجه للنائب العام ببلاغ ضدهم يتهمهم فيه باستغلال نفوذهم ومناصبهم للتربح على حد زعمه.

وأضاف مرتضى في اتصاله التليفوني أن الاتحاد المصري سوف تكون أيامه القادمة معه سوداء على حد وصفه، وجدير بالذكر أن كثير من محبي الزمالك ولاعبيه الكبار انتقدوا مرتضى منصور في تلك الأزمة، بل وتم تدشين هاشتاج يطالب بإقالته من رئاسة مجلس إدارة النادي.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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