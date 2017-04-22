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بالفيديو والصور || أهالى "محرقة كفرالشيخ" : واحد حضر الجن لاستخراج آثار ومعرفش يصرفه

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بالفيديو والصور || أهالى "محرقة كفرالشيخ" : واحد حضر الجن لاستخراج آثار ومعرفش يصرفه بالفيديو والصور || أهالى "محرقة كفرالشيخ" : واحد حضر الجن لاستخراج آثار ومعرفش يصرفه

انتقلت عدسة "اليوم السابع"، أمس الجمعة، لعزبة البسطويسى التابعة لقرية "فدان الفقى" بمركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، حيث تشتعل النيران فى المنازل، وتخرج النيران من الجدران بدون سبب، ويتم إخماد النيران عند ترديد الأهالى آيات من القرآن والتكبير، وذلك لليوم السابع على التوالى.
 
وتردد عدد من المشايخ والدجالين على العزبة، ولكن الحرائق لم تتوقف إلا فى أوقات تواجدهم بالقرية، وبمجرد رحيلهم تشتعل النيران بالمنازل مجدداً، كما أصيب 5 أشخاص فى القرية بحروق واختناقات.
 
وبمدخل العزبة تقف سيارة للدفاع المدنى، وسيارة أخرى لمرفق إسعاف كفر الشيخ، ويفترش عدد من الأهالى الأرض. وقال المهندس محمد عبدالله مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، لـ" اليوم السابع" أن غرفة الأزمات تتابع الموقف بالقرية وتم حصر المنازل التى تضررت بسبب الحريق وهى 8 منازل، وأصحابها حسان محمد زعتر، وزعتر محمد زعتر، وعلى عبدالستار على بسطويسى، وعلاء محمد أحمد، ويسرى على عبدالمولى، وأحمد على عبدالمولى، وسلامة عبدالستار بسطويسى ، وعبدالستار على بسطويسى.
 
أضاف مدير إدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، أنه تلقى تقريرًا من رئيس مركز ومدينة سيدى سالم ونائب رئيس المدينة ورئيس الوحدة المحلية لقرية دمرو عن حالة الأسر والاحتياجات الضرورية اللازمة لهم لرفعها للواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، مؤكداً أن الـ8 أسر تضم 44 شخصًا ما بين أطفال وشباب وكبار سن.
 
وطالب الأهالى المتضررون اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، بصرف مساعدات لهم. وأضاف مسعد فرج، من أهالى قرية فدان الفقى، إن "الجن هو من يقوم بذلك، ومفيش تفسير تانى لاشتعال النيران بهذه الطريقة"، خاصة أن هناك تلاً أثريًا بالقرب من العزبة يسمى "تل البندق"، ويتردد أن هناك من حضّر جن لاستخراج ما به من آثار ولم يستطع صرفه فانتقل من منزل لآخر لإشعال النيران فيها، والجن يعاقب الأهالى بحرق منازلهم.
 
يذكر أن مرفق إسعاف كفر الشيخ، ومركز شرطة سيدى سالم، كانا قد تلقيا إشارة، بنشوب حريق فى 3 منازل بعزبة البسطويسى التابعة لقرية فدان الفقى بمركز سيدى سالم منذ عدة أيام. وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدنى لموقع الحادث، وتبين أن الحريق يشتعل فى المراتب والستائر وبعض المفروشات، ثم تنطفئ النار بمجرد قراءة القرآن الكريم، كما تشتعل فى القش أعلى المنازل، أو بجوار المنازل بالعزبة، دون معرفة سبب اندلاع الحريق. وأشار الأهالى إلى أن العزبة تجاورها منطقة أثرية، ويتوقعون أن يكون السبب تحضير أحد الشيوخ للجن لاستخراج الآثار بالمنطقة.

1--أصحاب-المنازل-المحترقة-يندبون-حظهم

2--اثار-الحريق-بأجزاء-من-الجدران

3--أثار-الحريق-بمحل-بقالة

4--زعتر-محمد-زعتر-صاحب-محل-البقالة-المنزل-المُحترق

5--انبعاث-الدخان-من-الجدران

6--أثار-الحريق-على-تسيرحة-بمنزل

12---اثار-الحريق-على-الجدران

 
 
 

المصدر : اليوم السابع

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