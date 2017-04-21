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وزير الأوقاف: "المواطنة" ستكون ضمن مناهج الجامعات خلال الفترة القادمة

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وزير الأوقاف: "المواطنة" ستكون ضمن مناهج الجامعات خلال الفترة القادمة وزير الأوقاف: "المواطنة" ستكون ضمن مناهج الجامعات خلال الفترة القادمة

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الدكتور محمد مختار جمعة

القاهرة- (أ ش أ):

نفى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صحة ما تردد حول إلغاء مادة التربية الدينية فى المدارس، مؤكدا أن ما نشرته بعض المواقع في هذا الصدد غير صحيح جملة وتفصيلا.

وقال وزير الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه حقائق وأسرار على فضائية صدى البلد، إن الأديان صمام أمان للمجتمع ولا يمكن إلغائها من المدارس، مشيرا إلى أن مادة التربية الدينية تبنى الأخلاق وتؤكد على حرمة الدماء وتحمى الشباب من التطرف.

وأكد جمعة، أن وزارة الأوقاف لا علاقة لها بالإضافة أو الحذف في المناهج، وأن منهج المواطنة سيكون ضمن مناهج الجامعات خلال الفترة القادمة.

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