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أمين عن «البلطي المسمم»: الإبقاء على رئيس الثروة السمكية «انتحار»

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أمين عن «البلطي المسمم»: الإبقاء على رئيس الثروة السمكية «انتحار» أمين عن «البلطي المسمم»: الإبقاء على رئيس الثروة السمكية «انتحار»

التحرير

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استنكر الإعلامي تامر أمين، الإبقاء على رئيس هيئة الثروة السمكية في منصبه، واصفًا الأمر بـ"الانتحار".

وأشاد أمين، خلال برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" باستجابة وزير الزراعة لما عرضته الإعلامية منى عراقي ببرنامجها "انتباه" عبر فضائية "المحور"، حول تسمم أسماك البلطي، أمر جيد، معقبًا: "وزارات كتير غير الزراعة عاملة من بنها ومبتهتمش".

وتابع: "يجب محسابة المسئول عن تسمم السمك، ومواجهة الجميع بهيئة الثروة السمكية بهذا الأمر، أو تراجع منى عراقي عما قالته حال كونه غير صحيح".

ويذكر أن الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، قال إن الوزارة تبحث حاليًا حقيقة وجود سمك فاسد تم تصديره للخارج، بحسب ما جاء في برنامج "انتباه"، لافتًا إلى أنه سيتم فتح تحقيق شفاف حول ملف المزارع السمكية، والتأكد من صحة ما تردد حول تغذية أسماك البلطي على مياه الصرف الصحي.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"الحياة اليوم"، المذاع على قناة"الحياة"، تقديم تامر أمين: أن ما عرضته الإعلاميه منى عراقي في برنامجها يسيء لصورة في الخارج ويؤثر على الصادرات المصرية، مشددًا على أن وزارة الزراعة في حال التأكد من صحة ما عرضته، سيتم إحالة المسئولين للتحقيق.

 

 

 

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التحرير

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