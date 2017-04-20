عاجل “بالأسماء”.. مصرع وإصابة 6 جنود ومدني في انفجار عبوة ناسفة منذ قليل تزامناً مع حادث آخر ونقلهم جميعاً إلى المستشفى العام

وقع منذ قليل حادثين منفصلين في سيناء كانت حصيلتهما إصابة 5 جنود ووفاة آخر بالإضافة إلى إصابة مدني، حيث انفجرت عبوة ناسفة استهدفت مدرعة شرطة في شارع البحر بالعريش، وأدى ذلك إلى وفاة مجند وإصابة مدني تصادف مروره في موضع الانفجار.

ومن جهة أخرى وقع حادث آخر، حيث تصادمت مدرعتين على طريق النقب التمد بوسط سيناء، وأدى الحادث إلى إصابة 5 جنود، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفى العام.

وأكدت مصادر أمنية أن المصابين هم:

هيثم أبو السعود حسن، 21 عام، من قنا.

أحمد السيد حسن، 23 عام، من سوهاج.

عادل مالك جاد الله، 20 عام من سوهاج.

محمد أحمد محمد، 27 عام، من أسيوط.

عبدالرحمن أحمد السيد، 21 عام، من الشرقية.

المصدر : مصرفايف