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يقي من أمراض القلب ويحسن الهضم.. تعرف على 7 فوائد لـ التمر عجيبة

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يقي من أمراض القلب ويحسن الهضم.. تعرف على 7 فوائد لـ التمر عجيبة يقي من أمراض القلب ويحسن الهضم.. تعرف على 7 فوائد لـ التمر عجيبة

اضافة التمر إلى نظامك الغذائي اليومي يمنحك الفيتامينات والمعادن الهامة لجسدك. فهو غني بالعناصر الهامة التي تقيك من العديد من الأمراض.
يمكنك الاحتفاظ بالتمر المجفف لمدة عام تقريبا داخل الثلاجة وهذه هي فوائد تناول التمر يوميا.
1- يحسن من الهضم:
يشتهر التمر باحتوائه على نسبة كبيرة من الألياف عالية الذوبان مما يسهم بشكل كبير في سهولة انسسياب الطعام داخل الامعاء وبالتالي الحماية من امراض الامساك بدون الحاجة الى الادوية والعقاقير الطبية المختلفة
كما يساعد تخليص الجسم من السموم والفضلات الضارة، ويقي من الإصابة بالإمساك. ولديه القدرة على الاحتفاظ بالبكتريا الجيدة في المعدة
 
2- يوازن نسبة الحديد في الجسم:
يحمي من أمراض فقر الدم ، السبب الرئيسي للاصصابة بامراض فقر الدم هو انخفاض نسبة الحديد في الدم ، والتمر يحتوي على نسب عالية من الحديد الطبيعي مما يعزز افراز الهيموجلوبين في الدم وبالتالي الحماية والوقاية من امراض فقر الدم الشهيرة .
 
3- يحافظ على صحة القلب:
يحمي التمر من امراض القلب لانه يحتوي على نسب عالية من البوتاسيوم ، وهو ما يسهم بشكل كبير في الوقاية من أمراض القلب الزمنة وذلك حيث يساعد على ضبط معدل نضبات القلب بشكل طبيعي ومستقر .
 
6- يمنحك الطاقة اللازمة:
يمنح جسمك الطاقة ، يحتوي التمر على الكثير من المكونات الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط ، وذلك حيث يحتوي على نسب عالية من السكريات مثل الجلوكوز والفركتوز وهي العناصر التي تمد الجسم بنسبة عالية من الطاقة وتخلصك من الشعور بالتعب والارهاق .
 
7- يحافظ على عظامك قوية:
من أجل الحصول على عظام قوية وصحية ستحتاج إلى عدد كبير من المنجنيز والمغنيسيوم والسيلينيوم وجميعها موجودة بداخل التمر
 
المصدر : مصرفايف

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