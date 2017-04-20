هكذا ابتزت فتاة والدها

شيماء مصطفى

كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج غموض واقعة اختطاف فتاة من مركز أخميم وتبين أن الفتاة ادعت اختطافها بهدف حصولها على مبلغ مالي كفدية من والدها.

وتلقى والد الفتاة اتصالاً هاتفيًا من شخص مجهول طالباً منه فدية مالية مقابل إطلاق سراح ابنته، وبالبحث في الواقعة من الأجهزة الامنية توصلت تحريات ضباط فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من عامل وسيدتان من مركز ملوي في محافطة المنيا.

وبالتنسيق مع أمن المنيا تم ضبط المتهمين وإعادة الفتاة وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالاتفاق مع المجني عليها للحصول علي مبلغ مالي من والدها.

المصدر : اليوم الجديد

شبكةعيونالإخبارية

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