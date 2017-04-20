انخفاض سعر الذهب اليوم الخميس 20 ابريل 2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244 .

سعر الذهب اليوم الخميس :

السعر العالمي : 1,280.21 دولار أمريكي .

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 736 عيار 22 675 عيار 21 644 عيار 18 552 عيار 14 429 عيار 12 368 الاونصة 22,890 الجنيه الذهب 5,152 الكيلو 736,000

شبكةعيونالإخبارية

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