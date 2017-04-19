بالصور || لحظة لقاء أم مصرية بإبنها السعودي بعد فراق دام 29 عاما

سمر العشري

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من برنامج على قناة ” أم بي سي” والتي وثقت لحظة لقاء إم مصرية بإبنها السعودي بعد فراق دام حوالي 29 عاماً.

حيث فوجئت الأم المصرية عند لقائها بأحد البرامج مع مذيع سعودي بدخول ابنها” فهد” في مشهد أبكى معظم المشاهدين، موكده له أنها سامحته على انقطاعه عنها وعدم سؤاله عليها في تلك الفترة الماضية، حيث انقطع الاتصال التام عنها منذ عشر سنوات بعد انفصالها من زوجها السعودي.

حيث دخلت الم في بكاء مستمر وهى تحتضن ابنها قائله : ” أنا بحلم وللا صاحية”، حيث أكدت أنها سامحت الجميع عشان هذا الولد: “عشان خاطرك حسامحهم كلهم” على حد قولها.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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