ننشر أسماء شهيد ومصابى حادث كمين تأمين دير سانت كاترين

شيماء مصطفى

ينشر اليوم السابع أسماء شهيد ومصابى حادث كمين تأمين دير سانت كاترين، إذ هاجم مجموعة من المسلحين نقطة الشرطة الخاصة بتأمين دير سانت كاترين بجنوب سيناء مما أدى إلى استشهاد شرطى وإصابة 4 آخرين.

وتم نقل الشهيد والمصابين إلى مستشفى سانت كاترين العام وتبين أن الشهيد يدعى جمال محمد سعيد 39سنة بالأمن العام مصاب بطلق نارى بالصدر، ومقيم بنى سويف وتوفى على الفور.

كما أصيب محمد ناجح عبدالرحيم "مجند" 23 سنة بطلق نارى بالحوض الأيمن ومصطفى قطب محمد 36 سنة مصاب بطلق نارى بالحوض الأيسر وموظف بالأمن العام، رضا عبدالرحيم حسن مصاب بطلق نارى بالفخد الأيمن 36 سنة يعمل بقسم شرطة سانت كاترين ومحمد حسن 39 سنة مصاب بطلق نارى بالصدر.

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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