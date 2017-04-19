مصدر: ''اللهو'' وراء مصرع نجل مطرب مغمور بالعمرانية

شيماء مصطفى

أكد مصدر أمني بمباحث الجيزة، أنه لا توجد شبهة جنائية في وفاة نجل مطرب شعبي مغمور بمنطقة العمرانية.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن الطفل البالغ من العمر 7 أعوام، كان رفقة والده أثناء تقديمه فقرة غنائية بفندق "مون لايت"، حيث أنه منفصل عن والدته.

وأضاف المصدر، أن تحريات المباحث بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، أشارت إلى أن الطفل اعتاد اللهو بالأسانسير "صعود - نزول".

وأوضحت تحريات العميد عبد الحميد أبو موسى، رئيس مباحث غرب الجيزة، أنه أثناء لهو الطفل، وضع رأسه داخل المنطقة المخصصة للوح الزجاج بباب المصعد، فتهشمت رأسه حال تحرك المصعد.

وأوضح المصدر، أنه باستجواب والده وعدد من العاملين، أكدوا عدم وجود شبهة جنائية، لافتا بأنه تم التصريح بالدفن من قبل النيابة العامة.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads