بسبب ” بصقة ” مصرع شاب سقط من الطابق الـ16 بأحد فنادق القاهرة

شيماء مصطفى

لقي شاب مصرعه بعد سقوطه من الطابق الـ 16 بأحد فنادق القاهرة، بعدما تسابق مع صديقه مسابقة غريبة وفريدة من نوعها في البصق لمسافات طويلة من شرفة الغرفة المقيمين بها.

وكانت البداية والتفاصيل عندما تلقي رئيس مباحث شرطة قصر النيل بلاغا بسقوط شاب 22 عام من الغرفة المقيم بها بالطابق الـ 16 ليلقي مصرعه في الحال، وعليه فقد توجه فريق من المباحث الجنائية لمكان الواقعة وبسؤال صديقه أكد أنهم كانا يتسابقان علي من هو القادر علي توصيل بصقته إلي أبعد مسافة وإثناء قيام صديقه بفعل هذا سقط من الدور الشرفة بالطابق الـ 16.

وبعد مراجعة كاميرات الفندق الخاصة الموجودة بالغرفة فلم تشير إلي وقوع أي شيء غريب أو شبهة جنائية، فعليه فقد تم تحرير محضر بالواقعة وأمرت النيابة صديقة بعدم مغادرة البلاد حتي يتم الانتهاء من التحقيقات.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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