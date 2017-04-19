محلل سياسي وعدة صفحات على الفيسبوك يعرضون تدوينة لصفحة تحت الأرض قالوا عنها أنها بخصوص سانت كاترين

شيماء مصطفى

صفحة تحت الأرض التي شغلت الرأي العام في مصر الفترة الأخيرة بشكل كبير جداً، وذلك بعد أن نشرت عدة تدوينات تشير فيها إلى تفجيرات كنيستي مارجرس بطنطا والمرقسية بالاسكندرية، وكان من ضمن تلك التدوينات واحدة تحدثت عن يوم الثلاثاء الموافق 18 إبريل وأن الخادم 9 جاهز للاحتفال في ذلك اليوم.

وقد نشر المحلل السياسي خالد رفعت صلاح تدوينة على حسابه الشخصي على فيسبوك صورة لتلك التدوينة، التي سبق ونشرتها الصفحة في وقت سابق، وتساءل “هل تحديد ذلك اليوم مجرد صدفة برضو”، كما سبق وحددت الصفحة موعد تفجيري طنطا والاسكندرية.

هذا وقد شهدت محافظة جنوب سيناء أمس، وبالتحديد دير سانت كاترين هجوماً ارهابيا من مجموعة من المسلحين أسفر عن مقتل فرد أمن وإصابة آخرون.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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