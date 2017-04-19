سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 19 ابريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سمر العشري

سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.82 جنيه مصري في البنك المصري الخليجي ، وفي حالة البيع 4.81 جنيه مصري في بنك مصر ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .

سعر الريال اليوم الأربعاء في البنوك :

سعر الريال اليوم في السوق السوداء :

أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي 4.83 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.86 جنيه مصري

المصدر:مصر365

شبكةعيونالإخبارية

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