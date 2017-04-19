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سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 19 ابريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 19 ابريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 19 ابريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سمر العشري

سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.82 جنيه مصري في البنك المصري الخليجي ، وفي حالة البيع 4.81 جنيه مصري في بنك مصر ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .

سعر الريال اليوم الأربعاء في البنوك  :

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر-إيران-للتنمية 4.6775 4.8590
بنك-الإئتمان-الزراعي 4.7763 4.8231
مصرف-ابو-ظبي 4.7910 4.8397
البنك-المصري-الخليجي 4.8176 4.8459
البنك-الأهلي 4.7863 4.8131
بنك-البركة 4.6656 4.8753
بنك-القاهرة 4.7942 4.8419
بنك-الاسكندرية 4.7864 4.8180
البنك-العربي-الافريقي 4.7725 4.8263
البنك-المركزي 4.8047 4.8324
بنك-مصر 4.7863 4.8107
بنك-بلوم-مصر 4.7996 4.8264
كريدي-أجريكول 4.7878 4.8397
بنك-بيريوس 4.8129 4.8397
بنك-قناة-السويس 4.8129 4.8397
المصرف-المتحد 4.7878 4.8400
البنك-التجاري-الدولي 4.8126 4.8399
بنك-المشرق 4.8100 4.8400
بنك-الاستثمار-العربي 4.8200 4.8500
بنك-HSBC 4.8100 4.8500

 

سعر الريال اليوم في السوق السوداء  :

أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي  4.83 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.86 جنيه مصري 

المصدر:مصر365 

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