سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 19 ابريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء

سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.82 جنيه مصري في البنك المصري الخليجي ، وفي حالة البيع 4.81 جنيه مصري في بنك مصر ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .
سعر الريال اليوم الأربعاء في البنوك :
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|4.6775
|4.8590
|بنك-الإئتمان-الزراعي
|4.7763
|4.8231
|مصرف-ابو-ظبي
|4.7910
|4.8397
|البنك-المصري-الخليجي
|4.8176
|4.8459
|البنك-الأهلي
|4.7863
|4.8131
|بنك-البركة
|4.6656
|4.8753
|بنك-القاهرة
|4.7942
|4.8419
|بنك-الاسكندرية
|4.7864
|4.8180
|البنك-العربي-الافريقي
|4.7725
|4.8263
|البنك-المركزي
|4.8047
|4.8324
|بنك-مصر
|4.7863
|4.8107
|بنك-بلوم-مصر
|4.7996
|4.8264
|كريدي-أجريكول
|4.7878
|4.8397
|بنك-بيريوس
|4.8129
|4.8397
|بنك-قناة-السويس
|4.8129
|4.8397
|المصرف-المتحد
|4.7878
|4.8400
|البنك-التجاري-الدولي
|4.8126
|4.8399
|بنك-المشرق
|4.8100
|4.8400
|بنك-الاستثمار-العربي
|4.8200
|4.8500
|بنك-HSBC
|4.8100
|4.8500
سعر الريال اليوم في السوق السوداء :
أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي 4.83 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.86 جنيه مصري
المصدر:مصر365إعلان - Ads إعلان - Ads