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سعر الذهب اليوم الأربعاء 19 ابريل2017 فى مصر

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 19 ابريل2017 فى مصر سعر الذهب اليوم الأربعاء 19 ابريل2017 فى مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك  المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم الأربعاء  :

السعر العالمي : 1,288.95 دولار أمريكي .

الوحدة

 بالجنيه المصري
قد تختلف الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 739
عيار 22 678
عيار 21 647
عيار 18 555
عيار 14 431
عيار 12 370
الاونصة 22,996
الجنيه الذهب 5,176
الكيلو 739,429

 

المصدر : مصر 365

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