سعر الذهب اليوم الأربعاء 19 ابريل2017 فى مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244 .

سعر الذهب اليوم الأربعاء :

السعر العالمي : 1,288.95 دولار أمريكي .

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر عيار 24 739 عيار 22 678 عيار 21 647 عيار 18 555 عيار 14 431 عيار 12 370 الاونصة 22,996 الجنيه الذهب 5,176 الكيلو 739,429

شبكةعيونالإخبارية

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