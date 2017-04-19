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سعر الدولار اليوم الاربعاء 19 ابريل بالبنوك و السوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الاربعاء 19 ابريل بالبنوك و السوق السوداء سعر الدولار اليوم الاربعاء 19 ابريل بالبنوك و السوق السوداء

سمر العشري

شهد سعر الدولار ارتفاع فى التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 18.7 جنيه مصري في البنك المصري الخليجي ، وفي حالة البيع 18.5 جنيه مصري في بنك مصر  ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 19/4/2017 ، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات ، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك   :

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر إيران للتنمية 17.9500 18.1000
بنك الإئتمان الزراعي 17.9500 18.0500
مصرف ابو ظبي 18.0500 18.1500
البنك المصري الخليجي 18.0700 18.1700
البنك الأهلي 17.9500 18.0500
بنك البركة 18.0400 18.1400
بنك القاهرة 18.0500 18.1500
بنك الاسكندرية 17.9500 18.0500
البنك العربي الافريقي 18.0000 18.1000
البنك المركزي 18.0206

18.1221

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 18.16 جنيه مصري ، وسعر البيع 18.22 جنيه مصري .

 

 المصدر: مصر فايف

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