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سفير مصري سابق يكشف عن خطة خطيرة جداً للبرلمان المصري على حد قوله وما يترتب عليها من كوارث

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سفير مصري سابق يكشف عن خطة خطيرة جداً للبرلمان المصري على حد قوله وما يترتب عليها من كوارث سفير مصري سابق يكشف عن خطة خطيرة جداً للبرلمان المصري على حد قوله وما يترتب عليها من كوارث

بعد إعلان حالة الطوارىء في صرح رئيس البرلمان علي عبد العال، تصريحاً في منتهى الخطورة بأن الدستور المصري يكون في حالة تعطيل طالما حالة الطوارىء معلنة، إلا أن السفير المصري السابق ومساعد وزير الخارجية في إحدى الحكومات المصرية في عهد مبارك الدكتور عبد الله الأشعل، أكد أن ذلك غير صحيح بالمرة وأنها فتوى قانونية في منتهى الخطورة، الهدف الأساسي منها على حد قوله تمرير اتفاقية تيران وصنافير.

وحذر الأشعل من تنفيذ ذلك المخطط الذي سوف يتبعه مطالبة السودان بحقها في حلايب وشلاتين، وسوف يفتح على مصر باب جهنم على حد قوله، ووجه حديثه للمملكة العربية ، مؤكداً أن تلك الهدية التي تريد حكومتها إهداؤها لشعبها هي هدية مسمومة سوف تثير العديد من المشاكل المستقبلية.

جدير بالذكر أنه في أول ساعة لبدء تطبيق قانون الطوارىء، أحال البرلمان المصري اتفاقية تيران وصنافير إلى اللجنة التشريعية به.

 

المصدر : مصر فايف

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