بالفيديو والصور || ” حب في الزنزانة ”.. حفل خطوبة المتهم باغتيال النائب العام داخل قاعة المحكمة

سمر العشري

شهدت اليوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2017، قاعة المحكمة بمعهد أمناء الشرطة، حالة من الفرحة العارمة، حيث احتفل جميع الحاضرين بقاعة المحكمة بخطوبة أحد المتهمين باغتيال النائب العام.

قامت إحدى الفتيات، وتدعى ” شيماء ”، بارتداء دبلة الخطوبة، لتتم خطبتها داخل قاعة المحكمة، على” إسلام محمد “، المتهم باغتيال المستشار هشام بركات، واحتفل جميع الحاضرين بهذه المناسبة، وهللوا بما فيهم المتهمين داخل القفص.

جدير بالذكر أن النيابة العامة، قد أسندت للمتهمين، ارتكاب عدة جرائم، منها حيازة أسلحة نارية، لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها، وتصنيع وحيازة قنابل شديدة الإنفجار، بالإضافة إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه.

كما يواجه المتهمين في هذه القضية، تهمة الإنضمام لجماعة تم تأسيسها على خلاف أحكام القانون، وتهدف إلى تعطيل الدستور والقانون، وامدادها بمعونات مالية، على الرغم من أهدافها الإرهابية.