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حساب غامض لفتاة تشجع أرسنال يثير جدلاً على «تويتر»: بعثت رسالة لـ محمد النني فطردها من قائمته

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حساب غامض لفتاة تشجع أرسنال يثير جدلاً على «تويتر»: بعثت رسالة لـ محمد النني فطردها من قائمته حساب غامض لفتاة تشجع أرسنال يثير جدلاً على «تويتر»: بعثت رسالة لـ محمد النني فطردها من قائمته

تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، و«تويتر» بشكل خاص، بتغريدة نشرها حساب غامض لفتاة، وجهت خلاله رسالة إلى اللاعب المصري محمد النني، المحترف في صفوف فريق أرسنال، وأرفقت فيها صورة من حسابه الرسمي على «تويتر»، فيه إشارة إلى أنه قام بحظر حسابها، مما يمنعها من إرسال رسائل أو الرد على تغريداته.

لم تكن تلك هي المفاجأة، بل تعليقها على التغريدة التي قالت فيها: «بعد كل ما فعلته من أجل هذا الرجل، قام بحظري، هل تعرفون السبب؟ لأنني أحببته كثيرًا، لكني آسفة الآن على هذا الحب».

وانهالت التعليقات على تغريدتها من والشرق الأوسط تحديدًا، والتي ننشر بعضًا منها في التقرير التالي:

After all the things i've done for this man! He blocked me! Y'all know why? Because i loved him so much. But i'm sorry for loving you! pic.twitter.com/Q8a0o6hM3g

@KristinGunners @ElNennyM بتعملها بلوك لية انت اهبل دا محدش مقتنع بيك كلاعب على كوكب غيرها pic.twitter.com/g76V55ePst

— شخبطة تويترية (@AhMedzJuve) April 17, 2017
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Follow
شخبطة تويترية @AhMedzJuve

@KristinGunners @ElNennyM بتعملها بلوك لية انت اهبل دا محدش مقتنع بيك كلاعب على كوكب غيرها pic.twitter.com/g76V55ePst

5:10 AM - 17 Apr 2017

@KristinGunners @ElNennyM بتعملها بلوك لية انت اهبل دا محدش مقتنع بيك كلاعب على كوكب غيرها pic.twitter.com/g76V55ePst

— شخبطة تويترية (@AhMedzJuve) April 17, 2017 /photo/1">View image on Twitter

After all the things i've done for this man! He blocked me! Y'all know why? Because i loved him so much. But i'm sorry for loving you! pic.twitter.com/Q8a0o6hM3g

@KristinGunners لا لا اجمدي اومال اجمدي يا كريستين pic.twitter.com/PmWiZ9sprl

— آدم (@adamestt) April 17, 2017
" class="Tweet h-entry js-tweetIdInfo subject expanded is-deciderHtmlWhitespace">
Follow
 آد م @ad amestt

@KristinGunners لا لا اجمدي اومال اجمدي يا كريستين pic.twitter.com/PmWiZ9sprl

5:50 AM - 17 Apr 2017
  •  
المصدر : المصرى لايت

 

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