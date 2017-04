حساب غامض لفتاة تشجع أرسنال يثير جدلاً على «تويتر»: بعثت رسالة لـ محمد النني فطردها من قائمته

شيماء مصطفى

تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، و«تويتر» بشكل خاص، بتغريدة نشرها حساب غامض لفتاة، وجهت خلاله رسالة إلى اللاعب المصري محمد النني، المحترف في صفوف فريق أرسنال، وأرفقت فيها صورة من حسابه الرسمي على «تويتر»، فيه إشارة إلى أنه قام بحظر حسابها، مما يمنعها من إرسال رسائل أو الرد على تغريداته.

لم تكن تلك هي المفاجأة، بل تعليقها على التغريدة التي قالت فيها: «بعد كل ما فعلته من أجل هذا الرجل، قام بحظري، هل تعرفون السبب؟ لأنني أحببته كثيرًا، لكني آسفة الآن على هذا الحب».

وانهالت التعليقات على تغريدتها من مصر والشرق الأوسط تحديدًا، والتي ننشر بعضًا منها في التقرير التالي:

After all the things i've done for this man! He blocked me! Y'all know why? Because i loved him so much. But i'm sorry for loving you! pic.twitter.com/Q8a0o6hM3g