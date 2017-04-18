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زوج "فريدة" اتهمها بالنشوز لرفضها مناداة حماتها بـ"ماما".. فقررت خلعه

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زوج "فريدة" اتهمها بالنشوز لرفضها مناداة حماتها بـ"ماما".. فقررت خلعه زوج "فريدة" اتهمها بالنشوز لرفضها مناداة حماتها بـ"ماما".. فقررت خلعه

حكايات الزوجات حول فشل زيجاتهن لا تنتهى، وهذا ما رصدته الدعوى التى أقامتها "فريدة.ا" أمام محكمة الأسرة الجديدة، التى تطالب فيها بالخلع من زوجها ردًا على دعوى النشوز الكيدية التى أقامها ضدها بسبب رفضها إطلاق لقب "ماما" على والدته، نتيجة تدخلها فى حياتها والوقيعة بينها وبين زوجها.
 
 
 
وأكدت الزوجة، فى دعواها رقم 6099 لسنة 2017 أمام أسرة مصر الجديدة: طوال 7 شهور مدة زواجى كانت حماتى فيها الضيف الثقيل الذى يفرض نفسه فى كل تفصيله فى حياتنا، حتى الخروج يجب أن نستأذنها أو نصطحبها وإذا حضر أهلى لزيارتى فلا تركنا بمفردنا وأحيانًا تطردهم بشكل غير صريح.
 
 
 
وتابعت: بعد 3 شهور من الزواج وتحملى ذلك الضغط أصبحت تزرع الخلافات بينى وزوجى وتحثه على انتقادى، وتعاملنى وكأنى أعذبه بخلاف شقيقاته اللاتى يقضين أوقاتهن فى منزلنا وكأنه منزل العائلة، فكنت أشعر أننى غريبة فى منزلى.
 
 
 
واستطردت: كانت والداته تتهمنى اتهامات باطلة لتجعل زوجى يعتدى على بالضرب وفى آخر خلاف قامت بدفعى وأنا حامل فى بداية الشهر الثالث، مما دفعنى لتخير زوجى بين عيشنا باستقلال أو تطليقى، وعندها واجهنى بكل غضب وتعدى علىَّ بالضرب وحاول إجبارى على الاستمرار فى قولى لها "ماما"، وعندما تركت المنزل أقام ضدى دعوى نشوز.
 
 
 
وأكدت: حررت ضده دعوى خلع وأقمت محضرًا بقسم شرطة مصر الجديدة اتهمته فيها بضربى والتسبب لى بإصابات متعددة بجسدى لأخذ حقى بعد أن أصبح يهددنى ليلاً ونهارًا.
 
المصدر : اليوم السابع

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