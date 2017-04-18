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تفاصيل تسمم طبيبة الدقهلية

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تفاصيل تسمم طبيبة الدقهلية تفاصيل تسمم طبيبة الدقهلية

أصيبت طبيبة مساء أمس الإثنين، بحالة تسمم، إثر تناولها الفسيخ، بميت سلسيل في محافظة الدقهلية.
 
تلقى اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مركز شرطة ميت سلسيل، بإشارة من المستشفى بوصول (منى.ا 31 سنة)، طبيبة بشرية بوحدة طب الأسرة ببندر ميت سلسيل، مصابة بحالة إعياء (ادعاء تسمم غذائي)، وتم تحويلها إلى مركز السموم بالمنصورة.
بالانتقال وسؤالها، أكدت شعورها بحالة إعياء عقب تناولها وجبة "فسيخ" أعدته بالمنزل، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 680 إداري المركز، وجار العرض على النيابة العامة.
 
المصدر :
  • الأهرام

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