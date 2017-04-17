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مفاجأة سعيدة.. واتساب سيطبق ميزة ينتظرها كل مستخدميه

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مفاجأة سعيدة.. واتساب سيطبق ميزة ينتظرها كل مستخدميه مفاجأة سعيدة.. واتساب سيطبق ميزة ينتظرها كل مستخدميه

يخطط واتساب دائما لـجذب مستخدميه عن طريق القيام بالعديد من التحديثات كل فترة قصيرة ليجعل مستخدميه يجلسون عليه أطول فترة ممكنة، فيخطط التطبيق لتفعيل ميزتين جديدتين يتنظرهما كل مستخدميه، ويعد اختباره لهما بداية لتطبيقهما في القريب العاجل.
 
ونشرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية أن الميزة الأولى تتمثل في مسح الرسائل المرسلة في الخمس دقائق الأولى في حالة عدم اطلاع الشخص المرسلة إليه على تلك الرسائل، أي أن الرسائل التي أرسلتها بالخطأ، أو التي أرسلتها وتريد مسحها لكي لا يقرأها من أرسلتها له، ستقوم بمسح الرسالة ولن يراها الطرف الآخر.
 
كما ذكرت صحيفة "سكاي نيوز" أن الميزة الأخرى تكمن في سماح المستخدمين بتعديل الرسائل التي أرسلوها دون الحاجة لوضعها بين نجمتين، أي انك إذا قمت بنشر رسالة فيها كلمة خطأ وأردت تصحيحها فلن تحتاج لوضع الكلمة الصحيحة بين نجمتين، وإنما يتيح لك التطبيق وسائل لتعديل الرموز والكلمات، سيعرض واتساب على المستخدمين، مستقبلا، قائمة تضم عدة تعديلات يمكن إدخالها على النصوص المكتوبة.
 
وفي حال قادت الاختبارات الجارية، حاليا، إلى نتائج إيجابية، سيقوم واتساب بتعميم الميزتين على كافة مستخدميه قريبا.
 
 

المصدر : دوت

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