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الأمن السعودي ينجح في القبض على المصري الذي تحرش بمذيعات إم بي سي على الهواء مباشرة

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الأمن السعودي ينجح في القبض على المصري الذي تحرش بمذيعات إم بي سي على الهواء مباشرة الأمن السعودي ينجح في القبض على المصري الذي تحرش بمذيعات إم بي سي على الهواء مباشرة

ظاهرة غريبة بطلها مواطن مصري مقيم في المملكة العربية ويبلغ من العمر 47 عام، اعتاد على الاتصال من جوال عليه شريحة مجهولة بمذيعات قناة إم بي سي على الهواء مباشرة، وفي البرامج المذاعة بشكل مباشر وقيامه بالتحرش بهن بألفاظ خارجة يحاسب عليها القانون، وقد اعتقد المواطن المصري المقيم بالسعودية أن الشريحة المجهولة سوف تحميه من أن يتم القبض عليه، إلا أن شرطة مكة تمكنت بمساعدة أجهزة تقنية من تحديد مكانه والقبض عليه على حد ما تم نشره في عدد من المواقع الاخبارية السعودية.

هذا وقد أكد ياسر الشمراني، مذيع في mbc  ويدير شؤون الإذاعة، أنه على ما يبدو أن هذا الرجل مريض نفسياً، حيث أنه اعتاد على ذلك الأمر منذ فترة وأنه لا يقوم إلا بالاتصال بمذيعات معينة، وعلى ما يبدو أنه معجب بهن بشكل مبالغ فيه على حد وصف الشمراني.

هذا ووفقاً للمحامي أحمد الراشد فإن المتهم المصري ينتظهر عقوبة الحبس أو الجلد حسب ما يتراءى للقاضي، كما أنه قد يدفع مبالغ مالية كتعويضات للمذيعات وللقناة.

 

المصدر : فابف

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