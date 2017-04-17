وزير التربية والتعليم يعلن إلغاء 40% من المناهج الدراسية العام القادم للتخفيف عن الطلاب

أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه سوف يتم اعتباراً من العام الدراسى القادم 2017-2018 تخفيف المناهج الدراسية فى كافة المواد الدراسية، ولجميع المراحل التعليمية، بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 40%، وذلك للتخفيف عن الطلاب، حيث أوضح الوزير بأن هذا الكم الكبير من المقررات لا يتناسب والمراحل العمرية للطلاب، وذلك بعد اطلاعه على مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائى.

وأكد الدكتور طارق شوقى بأنه بالنسبة لمناهج المرحلة الثانوية فإنه سوف يتم تقليل المناهج المطبوعة بنسبة 70% وتحويل المناهج إلى بنك المعرفة الرقمية، وبخاصة فى المواد العلمية مثل الرياضيات، والعلوم، وفروعهم المختلفة فى الصفين الأول والثانى الثانوى العام، وتقليل تكلفة الكتب الأجنبية المطبوعة بما يوفر مبالغ تصل إلى 700 مليون جنيه.

وأشار الدكتور طارق شوقى إلى أن العام المقبل سوف يكون عام الارتقاء بالمعلمين وأنه يسعى لإدخال ما يقرب من 20 شخصية شبابية من المتفوقين فى البرنامج الرئاسى إلى قيادة الوزارة، وأكد على التركيز على مديرى المدارس ومديرى الإدارات التعليمية والاهتمام بهم من خلال إرسالهم بعثات للخارج لمواكبة التطورات فى الدول الأجنبية.

وأضاف وزير التعليم أنه فى سبيل النهوض بالعملية التعليمية والمدارس فإن سيتم إنشاء 100 مدرسة للمتفوقين، و100 مدرسة على الطراز اليابانى، و100 مدرسة دولية فى المحافظات والمدن المختلفة خلال السنوات القادمة، وكذلك سيتم الاهتمام بمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة وبناء 25 مدرسهم لهم فى مختلف المحافظات.