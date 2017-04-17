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بالفيديو || إحباط أكبر مخطط خلية إرهابية تستهداف كنائس الدلتا والإسكندرية …والعثور على ألغام ومتفجرات إيرانية الصنع

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بالفيديو || إحباط أكبر مخطط خلية إرهابية تستهداف كنائس الدلتا والإسكندرية …والعثور على ألغام ومتفجرات إيرانية الصنع بالفيديو || إحباط أكبر مخطط خلية إرهابية تستهداف كنائس الدلتا والإسكندرية …والعثور على ألغام ومتفجرات إيرانية الصنع

عقب الأحداث التفجيرية الأخيرة للكنائس في محافظة الإسكندرية وطنطا، كثفت رجال الأمن المصري جهودهم لإفشال أكبر مخطط إرهابي وتفجيري كان مخطط له، فقد أسفرت التحريات عن اكتشاف خلية إرهابية ضخمة كانت تستعد لتفجير دور العبادة في منطقة الدلتا والإسكندرية، وتم القبض بالفعل على أعضاء الخلية الإرهابية وبحوزتهم كميات كبيرة ومهولة من الألغام الأرضية والمتفجرات .

 تعليمات وترتيبات  بإحداث فوضى من جهات خارجية لأفراد الخلية

 
 أسفرت تحريات رجال الشرطة عن تلقي مجموعة من الأشخاص لتعليمات صادرة من جهات خارجية، وفيها خطوات وأعمال مرتبة تستهدف دور العبادة، ولهدف منها هو إشاعة الفوضى وإثارة البلبلة بالبلاد، إلا أن قوات الأمن قد تمكنت من القبض على الخلية الإرهابية من عدة محافظات مختلفة في البلاد، ومنها دمياط وكفر الشيخ والبحيرة، وتم إجراء التحقيقات معهم .
 

متفجرات وألغام مدون عليها كتابات باللغة بالفارسية

 ;كما تمكنت أجهزة الأمن المصرية من تحديد الأماكن التي تستخدمها الخلية الإرهابية في عملياتها، من خلال أنفاق كان يتم استخدامها في تصنيع الأسلحة والمتفجرات والاختباء في داخلها، كما اكتشفت أجهزة الأمن كميات كبيرة من المواد المتفجرة التي تستخدم صناعة القنابل شديدة الانفجار، كما عثر على  ألغام أرضية مدون عليها كتابات باللغة الفارسية، بالإضافة إلى وجود العديد من الأسلحة الأخرى كالطبنجات والقنابل .
 
 
المصدر :   فايف
 

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