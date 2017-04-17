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بالفيديو || المستشار مرتضى منصور يسب رواد الفيس بوك فضلا عن قوله طول ما إيدي مقفولة و… مقفولة هحط صباعي في عين التخين

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بالفيديو || المستشار مرتضى منصور يسب رواد الفيس بوك فضلا عن قوله طول ما إيدي مقفولة و… مقفولة هحط صباعي في عين التخين بالفيديو || المستشار مرتضى منصور يسب رواد الفيس بوك فضلا عن قوله طول ما إيدي مقفولة و… مقفولة هحط صباعي في عين التخين

في مداخلة هاتفية، للمستشار مرتضى منصور، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة العاصمة، تعقيبا على قرار انسحاب نادي الزمالك من مباراة المقاصة، وسخرية رواد التواصل الاجتماعي من  موقف النادي ورئيسه، وتصريحاته النارية تجاه اتحاد الكرة.

أوضح مرتضى منصور، أنه غير معترف باتحاد الكرة الحالي،  لأن الاتحاد تم حله بحكم المحكمة، وأنه أقوى من الاتحاد وأعضائه لأن اتحاد الكرة في الفترة الحالية معين، ومرتضي منصور منتخب من قبل جمعية عمومية محترمة تقدر بمئات الآلاف .

وأضاف، مرتضى منصور، أن رواد الفيس بوك عبارة عن صفيحة زبالة ليس لهم أي قيمة ولا كيان، فضلا على أنهم بلوعة صرف فتحت وخرج مافيها من قاذورات.

وختم مرتضى منصور، مداخلته الهاتفية بقوله، أنا اتعلمت حاجة مهمة في حياتي سواءً في القضاء أو في المحاماة أو في الرياضة، ” طول ما إيدي مقفولة وسوستة بنطلوني مقفولة هحط صباعي في عين التخين.

 

المصدر : فايف

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