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احصلي على شفاة وردية ورطبه بهذه الطريقة السهلة

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احصلي على شفاة وردية ورطبه بهذه الطريقة السهلة احصلي على شفاة وردية ورطبه بهذه الطريقة السهلة

خلال موسم الشتاء يزداد جفاف شفتيك والمشكلة هي أن الجلد على شفتينا حساس جدا ويجف بسهولة في الطقس البارد.
 
لذلك أورد موقع “ماي هيلثي لايف جايد” طريقة سهلة جدا للتخلص من جفاف البشرة ومنحها لونا ورديا طبيعيا.
 

المكونات:

 
ملعقة صغيرة من السكر، ملعقة صغيرة من زيت الزيتون- ملعقة صغيرة من عسل النحل
 

الطريقة:

 
امزج العسل وزيت الزيتون في وعاء صغير ثم أضف السكر وامزجهم جيدا.
 
خذ جزء من الخليط وادعك به شفتيك بحذر لمدة دقيقتين ثن اتركه من دقيقتين لثلاث دقائق واغسلها بالماء البارد.
 
سوف تعمل حبيبات السكر على تقشير وفرك الخلايا الميتة والمجففة، بينما سيوفر الزيتون والعسل الرطوبة إلى شفتيك.
 
المصدر : مصرفايف
 

 

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