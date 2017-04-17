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الأرصاد تحذر من ارتفاع مفاجئ لدرجات الحرارة غداً الثلاثاء ومصحوب بنشاط للرياح على هذه المناطق

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الأرصاد تحذر من ارتفاع مفاجئ لدرجات الحرارة غداً الثلاثاء ومصحوب بنشاط للرياح على هذه المناطق الأرصاد تحذر من ارتفاع مفاجئ لدرجات الحرارة غداً الثلاثاء ومصحوب بنشاط للرياح على هذه المناطق

صرح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتور “أحمد عبد العال”، بأنه من المتوقع أن تشهد محافظات جمهورية العربية ارتفاعا مفاجئا في درجات الحرارة، يوم غداً الثلاثاء الموافق 18 من شهر أبريل الجاري.

وأضاف “عبد العال”، من خلال تصريحات صحفية، أن درجة الحرارة العظمى على محافظة القاهرة سوف تسجل غدا الثلاثاء 32 درجة مئوية، مقارنة بـ 29 درجة مئوية سوف تسجلها اليوم الإثنين الموافق 17 أبريل “يوم شم النسيم”، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ستعود لمعدلاتها الطبيعية مرة أخرى في اليوم التالي “الأربعاء الموافق 19 أبريل”.

وتابع رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أيضا أن يصاحب الارتفاع في درجات الحرارة غدا الثلاثاء، نشاط للرياح على السواحل الشمالية، ويمتد حتى القاهرة، مؤكدا على أن درجات الحرارة ستعود لمعدلاتها في اليوم التالي.

 

المصدر : مصرفايف

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