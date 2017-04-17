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بالفيديو.. مقلد مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل «عاوز راجل يخصم نقطة»

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بالفيديو.. مقلد مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل «عاوز راجل يخصم نقطة» بالفيديو.. مقلد مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل «عاوز راجل يخصم نقطة»

طرح خالد الكردي مقلد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، كوميديا جديدا ردًا على انسحاب النادي من مباراة المقاصة التي كان من المقرر إقامتها في السابعة مساء الليلة.
 
في هذا السياق حاول الكردي تقليد مرتضى منصور بشكل كوميدي: «في أمور بتحصل مش كويسة، وأنا مش هرجع في قرارى وعاوز راجل يخصم نقطة من نادي الزمالك، ورحمة أمي أقعدك في البيت».
 
يذكر أن الشاب خالد الكردي، لديه القدرة على تقليد العديد من المعلقين الرياضيين، إضافة إلى تميزه في تقليد صوت المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، والذي أبهر الجمهور ورواد مواقع التواصل
 
 
المصدر : فيتو
 

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