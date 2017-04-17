سر حزن زينة عاشور "رفيقة العمر" .. بعد سفر زوجها "عمرو دياب" مع دينا الشربيني

شيماء مصطفى

في الوقت الذي انتشر فيه خبر سفر النجم عمرو دياب مع ابنته والفنانة دينا الشربيني إلى دبي، أعلنت زوجته زينة عاشور أنها تعيش حالة حزن في الفترة الحالية، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

"زينة" كشفت سر حزنها، ويرجع لفقدانها أحد المقربين منها والذي تعتبره بمثابة عمها، وقالت عنه: "أتمنى أن ترقد روحك في سلام هفتقدك يا عمو موسى.. هفتقد عقلك المتفتح ومناقشاتك في السياسة والدين والحياة كان شرف لي إني عرفتك.. أتمنى أن ترقد روحك في سلام يا حبيبي".

يذكر أن مصادر بمطار القاهرة الدولي أكدت سفر النجم عمرو دياب إلى دبي بصحبة ابنته ودينا محمد عبد الباري قمر، وهو الاسم الأصلي للفنانة دينا الشربيني، وانتشر الخبر وأحدث ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل، في الوقت الذي انتشر فيه، مؤخرًا، خبر انفصال "زينة عاشور" عن زوجها الفنان "عمرو دياب"، وهو الأمر الذي لم يؤكده أو ينفيه الطرفان حتى الآن.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads