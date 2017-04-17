تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل جديدة بواقعة اغتصاب ''قاصرات العريش''

شيماء مصطفى

كشفت تحقيقات نيابة الطفل بالجيزة، عن تفاصيل جديدة بواقعة تعرض 3 قاصرات للاغتصاب لمدة عامين على يد 30 شابا.

وتبين أن إحدى الفتيات حملت سفاحا، وأنجبت طفلا، حيث قررت الفتاة أمام النيابة، أنها تزوجت من والد الطفل عرفيا، وعندما أنجبت طفلا، رفض الاعتراف به، فاضطرت لتركه أمام أحد دور الأيتام؛ لعدم تمكنها ووالده من الإنفاق عليه.

وكشفت التحقيقات، أنه تم الكشف عن جريمة هتك عرض واغتصاب الفتيات، عندما ألقت مباحث رعاية الأحداث، القبض علي 3 فتيات بتهمة التسول، وبعرضهن على النيابة، قالت الفتيات اللاتي تقترب أعمارهن من 17 عاما، إن كل منهن تركت منزلها عقب انفصال والديها، حيث تعرفن على بعضهن بالشارع.

وتبين من التحقيقات، أن الفتيات اتخذت من قطعة أرض بجوار سنتر شهير بشارع العريش ملاذا للنوم، وذلك منذ قرابة عامين.

وأضافت الفتيات، أنهن تعرضن لهتك العرض من قبّل العديد من السائقين والبلطجية حتى تمت معاشرتهن معاشرة الأزواج بالقوة تحت تهديد الأسلحة البيضاء، وأشارت إحداهن إلى اعتياد شاب يوميا اصطحاب واحدة منهن لأحد الأماكن للاعتداء عليهن جنسيا، ونظرا لطول المدة التي قضتها الفتيات بالشوارع فأصبحن فريسة سهلة لأي من البلطجية وسائقي التوك توك.

وأدلت الفتيات بأسماء المتهمين وشهرتهم بمنطقة الطالبية، وتم القبض على 5 متهمين، وأبرزهم "حسام.م"، وشهرته "خرابة" الذي اعترفت المجني عليهن باغتصابهن داخل "عشة" تحت تهديد السلاح، وإجبارهن على ممارسة الرذيلة مع آخرين بالقوة والتهديد.

وقررت النيابة برئاسة المستشار محمد أبو زينة، حبس المتهمين الـ5 احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالاغتصاب وهتك العرض، ومواقعة قاصر بدون رضاها وحيازة سلاح أبيض، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول هوية باقي المتهمين الهاربين، وسرعة ضبطهم وإحضارهم.

وأمرت النياب بعرض الفتيات الثلاثة على الطب الشرعي؛ لبيان صحة ما ورد بتعرضهن للاغتصاب من عدمه، وإعداد تقرير بحالة كل واحدة منهن، وما تعرضن له من إصابات.

المصدر : مصراوى

شبكةعيونالإخبارية

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