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القبض علي رجل يرتدي النقاب قبل قتله أربع أشخاص

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القبض علي رجل يرتدي النقاب قبل قتله أربع أشخاص القبض علي رجل يرتدي النقاب قبل قتله أربع أشخاص

نجحت الشرطة المصرية في إلقاء القبض علي شخص يرتدي زي نسائيا ” النقاب ” محاولا الوصول إلي أربعة أشخاص يبحث عنهم ليقتلهم للثأر والأخذ بالطار انتقاما لوالده.

وكانت البداية والتفاصيل عند مرور معاون مباحث قسم شرطة بدر والقوة التي ترافقه على موقف السيارات المجاور لـ ” الخزان ” وقد ارتاب في أحد السيدات التي ترتدي النقاب، وبعد التوجه إليها ومطالبتها بإثبات الشخصية تبين أنه رجل ويدعي ” عزت محمد ” 22 سنة عاطل والمقيم بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، وبحوزته 3 أسلحة بيضاء.

وبمباشرة التحقيقات تبين أن المتهم جاء للقاهرة للثأر والأخذ بالتار بعدما قتل والده علي أيدي أحد عائلة ” عمر ” ويدعي ” محمد صلاح ” وأنه كان يبحث عن أشقائه الأربعة وهم ربيع صلاح غنيمة ، هيثم صلاح غنيمة ،سعد صلاح غنيمة ، غنيمة صلاح غنيمة تمهيداً للانتقام والأخذ بالتار.

 

المصدر : فايف

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