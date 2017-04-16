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ماذا سيحدث لجسمك إذا "حبست" بالشاي بعد الرنجة والفسيخ؟

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ماذا سيحدث لجسمك إذا "حبست" بالشاي بعد الرنجة والفسيخ؟ ماذا سيحدث لجسمك إذا "حبست" بالشاي بعد الرنجة والفسيخ؟

مصراوي Masrawy

الشاي-والفسيخ

كتبت- ميرا ماهر

تناول الفسيخ والرنجه جزء لا يتجزأ من الطقوس المصرية للاحتفال بشم النسيم، كما اقترن تناول الشاي بعد وجبة السمك، وذلك على سبيل الشعور بالراحة فى المعدة بعد تلك الأكلة، فما علاقة شرب الشاي بالمأكولات البحرية، وما صحتها؟

إذا كنت من محبي الشاي الأحمر أو الأخضر، ذكر موقع " tea4u" أن العلاقة بين الأسماك والشاي جيدة، حيث أنه يعزز امتصاص الزئبق الموجود بالأسماك بشكل إيجابي، كما أنه يضيف نكهة أفضل لمعظم المأكولات البحرية.

كما ذكر موقع " palaisdesthes" أن تناول الشاي الأخضر مثالي مع الأسماك والمأكولات البحرية، وذلك بسبب أنه يتمتع بنكهة الخضار، لذلك فهو جيد المذاق مع الأسماك.

وأما بالنسبه لتناول الشاي بالحليب بعد وجبة الأسماك، فإنه لا توجد أدلة علمية أو دراسة تشير إلى أن تناول الحليب والأسماك معاً مضر بالصحه، ويقول "ديبشيخا أغروال"، أخصائي التغذية في بومباي، أنه لا يوجد ما يثبت أن تناولهما سوياً يؤدي إلى الحساسية، وذلك بحسب موقع " thehealthsite".

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