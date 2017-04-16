القشطة.. تدمر 12 نوعا من السرطان وتحارب الاكتئاب

اتفق العديد من الخبراء أن هذه يمكنها مكافحة السرطان، وما هو أكثر من ذلك، هذه الفاكهة فعالة بنسبة عشرة آلاف مرة أكثر من أي طريقة منتظمة لعلاج السرطان.

وتعرف هذه الفاكهة بأسماء متعددة منها القشطه، جوانابانا , شيريمويا, السرسب) ، وقد وجد أن هذه الفاكهة فعالة أكثر بـ10000 مرة في إبطاء نمو الخلايا السرطانية من علاج منتج الأدرياميسين وهو العلاج المستخدم للسرطان في جميع مستشفيات العالم.

وكشفت دراسات مخبرية على هذه الفاكهة عن أنها لها القدرة على تدمير الخلايا الخبيثة لـعدد 12 مرض من أمراض السرطان منها سرطان القولون وسرطان الثدي وسرطان البروستات وسرطان الرئة وسرطان البنكرياس.

والأمر الأكثر إثارة هو بأن لهذه الفاكهة ميزة تدمير الخلايا الخبيثة فقط دون التعرض للخلايا السليمة في الجسم.

وتعتبر هذه الفاكهة بمثابة العامل المضاد الواضح المعالم لميكروبات الالتهابات البكتيرية والفطرية, وهي فعالة أيضاً ضد الطفيليات والديدان الداخلية, كما أنها تنظم الضغط المرتفع للدم وتعالج الضغوط المسببة للاكتئاب وتكافحها, وهي علاج لاضطرابات الجهاز العصبي والاكتئاب

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads