هل تعاني الحساسية؟.. ابتعد عن هذه العطور

تستخدم الروائح العطرية، اصطناعية كانت أم طبيعية المصدر، في مجالات كثيرة، مثل مزيل الروائح أو الشامبو أو مساحيق الغسيل أو مواد تنظيف المنزل. كما يزداد عدد المطارات والمتاجر الكبرى في العالم التي تستخدم الروائح العطرة عبر مكيفات الهواء.

تتكون الروائح العطرية الاصطناعية غالباً من مئات المواد المختلفة، وهو ما قد يسبب حساسية لدى الآلاف من الأشخاص في ألمانيا.

إليزابيث كابرت هي واحدة من هذه الحالات وتقول: "أعاني من تورمات وحكة في العين والأذن وخصوصاً تورم اللسان الذي يشعرني بالاختناق. أنا أعض على لساني طوال الوقت، إضافة الى الشعور العام بعدم الارتياح، وهذا أمر صعب".

عزلت اضطرابات حاسة الشم إليزابيت، فمنذ عشر سنوات تقضي معظم وقتها في المنزل بعيداً عن الأقارب والأصدقاء. كما أنها لا تستطيع الذهاب إلى متجر مساحيق التنظيف دون استخدام كمامة وإلا فإنها ستصاب بضيق التنفس. لهذا ينصح الأطباء من يعانون من هذا النوع من الحساسية بالخروج أكثر واستنشاق الهواء الطلق في الطبيعة.