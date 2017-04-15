فيديو| كرم جبر: رؤساء الصحف استغنوا عن الخبرة مقابل السياسة

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قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنهم يدرسون إنشاء صندوق لدعم المؤسسات الصحفية، مؤكدا أن الصحافة الورقية تعرضت لعدوان بسبب تولى من لا يستحق القيادة هذه المؤسسات الصحفية.

وأضاف جبر، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، "سنسعى لمعالجة الأوضاع المالية الخاصة بالصحفيين، وسيتم وضع معايير لمراقبة من يتولون مسئولية الصحف خلال الفترة المقبلة".

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وتابع "بعض القيادات الذين تولوا مؤسسات صحفية استغنوا عن كتاب ذوى خبرة واستبدلوهم بعناصر لهم ميول سياسية"، مشيرا إلى أن القانون وافق على السماح بمد سن عمل الصحفى عاما بعد عام حتى الـ65 عاما، ولكن بعد الصحف غير الإنسانية تطرد الصحفيين الذين يتم عمرهم 60 عاما وذلك مهانة، واللي بيعمل كده هيشرب من نفس الكأس.