إجراءات أمنية مكثفة بمحيط كنائس أسوان خلال قداس عيد القيامة

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كثفت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان، تواجدها في محيط الكنائس، تزامنا مع صلاة عيد القيامة المجيد.

وتم إغلاق عدد من المحاور المرورية، مع السماح بتوسعة الحرم المؤدى إلى الكنيسة ورفع جميع السيارات بالمنطقة، فيما وضعت أجهزة الأمن البوابة الإلكترونية خارج بوابة الكنيسة الكاثوليكية، لأول مرة بهدف إخضاع المترددين للتفتيش خارج محيط الكنائس، مع إخضاعهم مرة أخرى لتفتيش أفراد الكشافة التابعين للكنيسة.

وتحول محيط كتدرائية رئيس الملائكة المقابلة لمبنى الإذاعة والتليفزيون، إلى ثكنة عسكرية، بعد زيادة أعداد قوات التأمين والتمركزات والحراسات الخاصة بشكل لافت للنظر.

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وفى مدينة كوم أمبو، شهدت كنيسة مارجرجس، أكبر كنائس المحافظة، أكمنة ثابتة ومتحركة بالطرق المؤدية إليها، مع توسعة الحرم الأمني والحواجز الحديدية، فيما تم منع وقوف أو اقتراب السيارات بجوار الكنيسة.