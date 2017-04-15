نشأت الديهي: حرب شعواء على الأزهر.. وأحذّر من مخطط هدمه

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قال الإعلامي نشات الديهي، مساء السبت، إن هناك حرب شعواء على الأزهر في الفترة الأخيرة، وتحديدًا عقب تفجير كنيستي مار جرجس ومار مرقس، في الغربية والإسكندرية، لافتًا إلى أن البعض أصبح بدلًا من أن يطالب المؤسسة بتجديد الخطاب الديني، يطالب بهدمها والهجوم عليها.

أضاف الديهي، خلال برنامجه «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، أن هدم الأزهر ليس في مصلحة الجميع، موضحًا أن جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية استغلا موجة الهجوم على الأزهر، وأصبحوا يدافعون عنه في الفترة الأخيرة، بعد أن كانوا هم من يهاجمونه.

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تابع أن وزير الشؤون الدينية التركية له تصريح خطير، أكد خلاله أن الجامعة الإسلامية في تركيا ستكون بديلًا عن الأزهر في الفترة المقبلة، محذّرًا من وجود تخطيط لهدم الأزهر.