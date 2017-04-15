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حظك اليوم برج الجدي الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدي الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: يحذرك الجو العام من تراجع معنوي ومن صدام مع المحيط، لكن نفّذ أهدافك ولا تتردّد في التخلّي عن بعض المشاريع التي تنفعك

عاطفياً: يرطّب هذا اليوم الأجواء العاطفية ويدفعها باتجاه ايجابي، وتجد حلاً لأغلبية الأمور العالقة والمشاكل الطارئة أو القديمة

صحياً: تكون في افضل حالاتك اليوم بعد تعافيك من وعكة صحية مفاجئة ألزمتك الفراش

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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