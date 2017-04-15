أخبار عاجلة

ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية -
مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس -
مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان -
الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم -
التموين: استيلام 189 طن قمح محلي من المزارعين في ثاني أيام التوريد -
وزير الأوقاف: توزيع "شنط رمضان" على المحتاجين قبل بدء الشهر بـ10 أيام -
رئيس هيئة الإعلام مُهنئًا الأقباط بـ"عيد القيامة": يد الإرهاب لن تفرق بيننا -
تأجيل تجديد حبس 16 من "ألتراس أهلاوي" في التجمهر أمام النادي الأهلي لـ23 أبريل -
بشرى سارة.. الغرفة التجارية تعلن إنخفاض سعر السكر 4.5 جنيه للكيلو خلال شهرين -
سقوط عدة قذائف قرب المطار الدولي في مقديشو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج الثور الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الثور الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الثور الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الثور

مهنياً: يحرك هذا اليوم أموراً في المجال المهني لحسن الحظ أن أرباب العمل يساندونك في كل خططك ومشاريعك

عاطفياً: تدخل مرحلة حاسمة على الصعيد العاطفي، تحقّق خلالها بعض الرغبات التي كنت تتمنى لو تتحقق يوماً ما

صحياً: بعض المصاعب غير الخطرة، واحتمال الاصابة بانتفاخ الرئتين

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأحد 16/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى