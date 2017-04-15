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ضبط 44 كيلو من أسماك البقرة السامة في الإسكندرية
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الأحد 16 أبريل 2017 12:42 مساءً
مصدر كنسي: زيارة سرية للبابا تواضروس إلى طنطا لمتابعة تأمين الكنائس
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الأحد 16 أبريل 2017 12:42 مساءً
مقتل ثلاثة مدنيين وستة من طالبان في اشتباك جنوب أفغانستان
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الأحد 16 أبريل 2017 12:42 مساءً
الري ترفع درجة الاستعداد لـ"القصوى" خلال احتفالات شم النسيم
-
الأحد 16 أبريل 2017 12:42 مساءً
التموين: استيلام 189 طن قمح محلي من المزارعين في ثاني أيام التوريد
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الأحد 16 أبريل 2017 12:42 مساءً
وزير الأوقاف: توزيع "شنط رمضان" على المحتاجين قبل بدء الشهر بـ10 أيام
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الأحد 16 أبريل 2017 12:42 مساءً
رئيس هيئة الإعلام مُهنئًا الأقباط بـ"عيد القيامة": يد الإرهاب لن تفرق بيننا
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الأحد 16 أبريل 2017 12:42 مساءً
تأجيل تجديد حبس 16 من "ألتراس أهلاوي" في التجمهر أمام النادي الأهلي لـ23 أبريل
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الأحد 16 أبريل 2017 12:42 مساءً
بشرى سارة.. الغرفة التجارية تعلن إنخفاض سعر السكر 4.5 جنيه للكيلو خلال شهرين
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الأحد 16 أبريل 2017 12:15 مساءً
سقوط عدة قذائف قرب المطار الدولي في مقديشو
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الأحد 16 أبريل 2017 12:14 مساءً
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8 الصبح - الشيخ الشعراوى ... نبذة عن حياة إمام الأئمة "جمع الامة العربية للاستماع الى تفسيره للقران"
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DMC
السبت 15 أبريل 2017 04:55 مساءً
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