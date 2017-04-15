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طبق غير تقليدي في شم النسيم.. إليكِ طريقة «الرنجة بالزبادي»

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طبق غير تقليدي في شم النسيم.. إليكِ طريقة «الرنجة بالزبادي» طبق غير تقليدي في شم النسيم.. إليكِ طريقة «الرنجة بالزبادي»

التحرير

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لا يحلو شم النسيم بدون أطباقه الشهيرة من "الرنجة" و"الفسيخ"، ولتجنب الملل فى طريقة تحضير هذه الأطباق بطريقة تقليدية يسعى كل بيت لمعرفة كل طريقة جديدة لتناولهما بشكل يختلف عن العام الذى يسبقه، نقدم لك أحدها فيما يلى..

طبق "الرنجة بالزبادى"

المقادير

- بصل صغير الحجم

- فلفل ملون "أحمر وأخضر"

- ليمون

- خل أبيض

- علبة زبادي

- زيت نباتي

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- سمك رنجة مدخن



 

الطريقة

- أزيلي جلد ورأس الرنجة، ونظفيها من الداخل جيدًا

- افصلي البطارخ عن السمك، مع الحفاظ على هيكل السمك

- فى طبق خارجي، قطعى البصل والفلفل وضعي عليهما ملعقة كبيرة من الزبادى

- في طبق التقديم، ضعي كل هذا في قلب الرنجة

- قطعى الليمون لشرائح واعصري قليلًا منه على طبق الرنجة، وأضيفى ملعقة زيت صغيرة وأخرى خل.

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التحرير

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