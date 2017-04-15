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بالصور.. نائب وزير الزراعة في بورسعيد لتفقد سهل الطينة

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مصراوي Masrawy

نائب وزارة الزراعة في بورسعيد (1)نائب وزارة الزراعة في بورسعيد (1)

نائب وزارة الزراعة في بورسعيد (2)نائب وزارة الزراعة في بورسعيد (2)

نائب وزارة الزراعة في بورسعيد (3)نائب وزارة الزراعة في بورسعيد (3)

نائب وزارة الزراعة في بورسعيد (4)نائب وزارة الزراعة في بورسعيد (4)

بورسعيد -طارق الرفاعي:

وصلت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، اليوم السبت، إلى بورسعيد لتفقد عدة مناطق بالمحافظة، بينها سهل الطينة ومناقشة الملفات العالقة.

واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، "محرز" فور وصولها بديوان عام المحافظة لعقد اجتماع مع القيادات التنفيذية والمعنية، لمناقشة عدد من الملفات.

ويرافق محافظ بورسعيد الدكتورة منى محرز، في جولة بمناطق سهل الطينة والقابوطي الجديد والجزر والمراحات.

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