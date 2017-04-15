مفاجأة.. مصر تستورد بيرة وويسكى ومياه بـ296.5 مليون جنيه خلال 2016

شيماء مصطفى

في الوقت الذي تتردد فيه الدعوات للتقليل من الاستيراد، فجر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مفاجأة بأن مصر استوردت مشروبات وسوائل كحولية وخل بقيمة تجاوزت 296.5 مليون جنيه، مقابل 133.5 مليون جنيه صادرات خلال عام 2016.

وأعلن المركز أن المشروبات التي استوردتها مصر هي مياه معدنية وغازية وبيرة وويسكى وفودكا ونبيذ فوار وغيرها من المشروبات الروحية.

وأوضح تقرير الواردات والصادرات لعام 2016، والذي يكشف فيه حجم التجارة الخارجية “الواردات والصادرات” لمصر خلال العام الماضى، أن قيمة واردات المياه المعدنية بلغت نحو 15.8 مليون جنيه، وقيمة واردات المياه الغازية بقيمة وصلت إلي 45.3 مليون جنيه.

ووفقا للتقرير، تم استيراد بيرة وويسكى ونبيذ فوار ومشروبات روحية أخرى بقيمة أكثر من 202.9 مليون جنيه، وتم استيراد مشروبات كحولية معطرة وأخرى غير كحولية ومشروبات مخمرة “مثل عصير التفاح أو الكمثرى”، وكحول إيثيل محول وغير محول وخل صالح للأكل وإبداله من حمض “الخليك” بقيمة وصلت 32.4 مليون جنيه .

يأتي هذا التقرير في الوقت الذي تتجه فيه الدولة إلي التقشف، وتدعو المواطنين إلي التقليل من استيراد السلع غير الضرورية، ويأتي هذا التقرير أيضا من رفع الدولة الدولار الجمركي إلي 17 جنيه.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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