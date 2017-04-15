أخبار عاجلة

"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر -
مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير" -
حريق يلتهم ٤ سيارات في جراج بكفر الشيخ -
شلش: لا تستخدموا المخابرات وقودا في أزمتكم.. والجزيرتان يهددا وحدة الصف -
تفاصيل جلسة «إيناسيو وكاسونجو» في الزمالك -
رؤى - حلقة الثلاثاء 13-6-2017 مع د. أسامة الأزهري والإعلامي عمرو خليل -
تقارير: ثروات الأفراد في أمريكا تتجاوز 50 تريليون دولار -
رئيس وزراء العراق: بغداد ضد حصار أي دولة -
عدلي يحضر العفاريت في أقل من 30 ثانية..أوعى تفكر تقرأ وراه -
رد فعل ناهد السباعي علي رؤية السحلية في #رامز_تحت_الأرض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

مفاجأة.. مصر تستورد بيرة وويسكى ومياه بـ296.5 مليون جنيه خلال 2016

Google+ Print
مفاجأة.. مصر تستورد بيرة وويسكى ومياه بـ296.5 مليون جنيه خلال 2016 مفاجأة.. مصر تستورد بيرة وويسكى ومياه بـ296.5 مليون جنيه خلال 2016

في الوقت الذي تتردد فيه الدعوات للتقليل من الاستيراد، فجر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مفاجأة بأن استوردت مشروبات وسوائل كحولية وخل بقيمة تجاوزت 296.5 مليون جنيه، مقابل 133.5 مليون جنيه صادرات خلال عام 2016.

وأعلن المركز أن المشروبات التي استوردتها مصر هي مياه معدنية وغازية وبيرة وويسكى وفودكا ونبيذ فوار وغيرها من المشروبات الروحية.

وأوضح تقرير الواردات والصادرات لعام 2016، والذي يكشف فيه حجم التجارة الخارجية “الواردات والصادرات” لمصر خلال العام الماضى، أن قيمة واردات المياه المعدنية بلغت نحو 15.8 مليون جنيه، وقيمة واردات المياه الغازية بقيمة وصلت إلي 45.3 مليون جنيه.

ووفقا للتقرير، تم استيراد بيرة وويسكى ونبيذ فوار ومشروبات روحية أخرى بقيمة أكثر من 202.9 مليون جنيه، وتم استيراد مشروبات كحولية معطرة وأخرى غير كحولية ومشروبات مخمرة “مثل عصير التفاح أو الكمثرى”، وكحول إيثيل محول وغير محول وخل صالح للأكل وإبداله من حمض “الخليك”  بقيمة وصلت 32.4 مليون جنيه .

يأتي هذا التقرير في الوقت الذي تتجه فيه الدولة إلي التقشف، وتدعو المواطنين إلي التقليل من استيراد السلع غير الضرورية، ويأتي هذا التقرير أيضا من رفع الدولة الدولار الجمركي إلي 17 جنيه.

 

المصدر : مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر

"المحافظين": البرلمان له حق مناقشة "تيران وصنافير" بعدما حسمتهما المحكمة لمصر

مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير"

مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيران وصنافير"

فيديو| برلماني: لم تسال نقطة دم مصرية على جزيرتي تيران وصنافير

فيديو| برلماني: لم تسال نقطة دم مصرية على جزيرتي تيران وصنافير

مصر تؤكد التزامها بمنع الطائرات القطرية من الهبوط أو العبور في أجوائها

مصر تؤكد التزامها بمنع الطائرات القطرية من الهبوط أو العبور في أجوائها